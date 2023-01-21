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تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-21 الساعة 1:06
تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تجمع حائل الصحي، عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في (مستشفى أجا للرعاية المديدة والتأهيل الطبي) في (حائل) بنظام التكليف، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رؤساء أقسام:

  •  الأشعة.
  •  السجلات الطبية.
  •  مراقبة المخزون.
  •  خدمات التمريض.
  •  التحول الرقمي.
  •  مكافحة العدوى.
  •  الصحة العامة.
  •  العلاج الطبيعي.
  •  الموارد البشرية.
  •  الخدمة الاجتماعية.
  •  الجودة.
  •  الشؤون الأكاديمية.
  •  التعقيم.
  •  المختبر.

موظفين داخل الأقسام:

  •  الجودة.
  •  مراقبة الدوام.
  •  الموارد البشرية.
  •  التنسيق الطبي.
  •  القانونية والالتزام.
  •  السجلات الطبية.
  •  التواصل الداخلي.
  •  مكافحة العدوى.

الشروط المطلوبة:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  خبرة 3 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح التجمع أن التقديم مُتاح حالياً عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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