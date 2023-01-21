تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

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رؤساء أقسام:
أوضح التجمع أن التقديم مُتاح حالياً عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).