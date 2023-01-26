تجميد حسابات شركة صرافة لبنانية لتمويلها حزب الله

جمد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد ، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهم صلات مالية بـ حزب الله المدرج على القائمة السوداء.

تجميد حسابات أسماء

وذكر بيان للمصرف أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارًا بتجميد حسابات 3 أفراد من عائلة مقلد ، وعددٍ من الأسماء، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” بتاريخ 24 يناير الجاري، مؤكدة أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

عقوبات أمريكية

كانت وزارة الخزانة الأمريكيّة قد فرضت عقوبات على الشركات والأشخاص المذكورين، لتمويلهم “حزب الله”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ”حزب الله”، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.