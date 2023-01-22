تجهيز الدوريات الأمنية بأحدث الأنظمة أثناء سيرها بالطرقات

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أكَّدَ معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي-خلال مشاركته في الملتقى العلمي الـ (22) لأبحاث الحج والعمرة والزيارة في جامعة أم القرى- حرصَ الأمن العام على تجويد وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمتهم، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والتنظيم، الذي يعد من أهم أهداف برنامج ضيوف الرحمن.
وأضاف الفريق البسامي أن المنصات الذكية أسهمت في تمكين رجال الأمن من أداء أعمالهم بسرعة فائقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تمكين تطبيق “كلنا أمن” المطور، ومنصة “سواهر” للضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة؛ للتعرُّف على الأشخاص والمركبات – قريبًا، كما سيتم تجهيز الدوريات الأمنية بأحدث الأنظمة خلال سيرها في الطرقات.