Icon

صدمة العثور على 35 مليار دولار مع عائلة جزائرية يشعل تويتر Icon ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3 Icon نمر يرفع حالة التأهب في قرية إندونيسية Icon سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب Icon وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد Icon رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول Icon بناء تواصل حملة كل يوم بيت بعد تأثيث 300 وحدة سكنية Icon نجم الهلال يبكي بعد الإصابة ومخاوف من غيابه عن السوبر Icon 8 اختبارات تشخيصية أساسية للنساء Icon استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي حتى عام 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفريق البسامي أشاد بدور المنصات الذكية في الأداء الأمني

تجهيز الدوريات الأمنية بأحدث الأنظمة أثناء سيرها بالطرقات

2023-01-22 الساعة 9:05
تجهيز الدوريات الأمنية بأحدث الأنظمة أثناء سيرها بالطرقات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكَّدَ معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي-خلال مشاركته في الملتقى العلمي الـ (22) لأبحاث الحج والعمرة والزيارة في جامعة أم القرى- حرصَ الأمن العام على تجويد وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمتهم، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والتنظيم، الذي يعد من أهم أهداف برنامج ضيوف الرحمن.

المنصات الذكية

وأضاف الفريق البسامي أن المنصات الذكية أسهمت في تمكين رجال الأمن من أداء أعمالهم بسرعة فائقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تمكين تطبيق “كلنا أمن” المطور، ومنصة “سواهر” للضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة؛ للتعرُّف على الأشخاص والمركبات – قريبًا، كما سيتم تجهيز الدوريات الأمنية بأحدث الأنظمة خلال سيرها في الطرقات.

قد يهمّك أيضاً
Img

تطورات الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس

Img

الليلة.. انطلاق مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الأضخم من نوعه

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة