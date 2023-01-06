تحت أنظار رونالدو .. النصر يواصل الانفراد بالصدارة بثنائية في الطائي

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حقق نادي النصر فوزًا مهمًّا على ضيفه الطائي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"تحت أنظار رونالدو.. النصر يفرح جماهيره"💪🏻🔥قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد ثنائية فارس نجد ⬇️#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/mTC9P2a4PR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
وكانت انطلاقة المباراة تأجلت بسبب هطول الأمطار في ملعب مرسول بارك بالرياض.
ونجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ42 وسط تصفيق من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يتواجد في قائمة مباراة اليوم.
وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ49، تمكن أصفر الرياض من إضافة الهدف الثاني عبر تاليسكا.
وحافظ أصفر الرياض على الفوز ليُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.