تحذيرات من اختراق الهواتف الذكية عن طريق الشاحن

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حذر المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، من إمكانية اختراق الهواتف الذكية بواسطة الشاحن.
وقال الخبير التقني: إن الكابل المستخدم للشحن قد يكون وسيلة لاختراق الهواتف الذكية بسهولة ويسر.
وأضاف، خلال لقائه أمس في قناة إي تي سي، أن هناك نوعًا من الكابلات يطلق عليه نينجا كابل يستخدم في اختراق بيانات الجهاز والتحكم فيه.
وأفاد أنه عند توصيل ذلك الكابل بالجهاز يستمد منه طاقة، ويتكون من وحدة بث تسمح له عن طريق الواي فاي أو البلوتوث بأخذ أوامر من جهاز آخر والتحكم في الجهاز ونقل البيانات.
واختتم أن العالم في عام 2023 يشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرًا يقابله سلبيات عديدة، لذلك يجب تأمين الأجهزة بكل الطرق الحديثة المتاحة.