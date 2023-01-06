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طبيعة التعاطي مع الأمور سوداوية

تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب

2023-01-06 الساعة 5:34
تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله الدريبي من أن الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب.

مشاكل نفسية

وقال الدريبي في حوار له مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية” إن الكتمان لا يؤدي إلى مشاكل نفسية، لكنه يفاقم المشكلة ويحرم الإنسان من الحلول، ويحدث خللاً وظيفيًا، بمعنى أن الإنسان الذي لا يتحدث عن مشكلاته ولا يبحث عن حلول لها، سيعاني من تأخر سواء في حياته الأسرية والاجتماعية والوظيفية”.

وقد يترتب على الكتمان حدوث اضطرابات في العلاقات فتصبح علاقاته مسمومة، فلايطيق أحد الجلوس معه، لأنه شخص طبيعة تعاطيه مع الأمور سوداوية، وقد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب، بحسب الدريبي.

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