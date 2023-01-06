تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع النصر يسعى لتعزيز صدارته مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان
حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله الدريبي من أن الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب.
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الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/cLiH0u74Tq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2023
وقال الدريبي في حوار له مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية” إن الكتمان لا يؤدي إلى مشاكل نفسية، لكنه يفاقم المشكلة ويحرم الإنسان من الحلول، ويحدث خللاً وظيفيًا، بمعنى أن الإنسان الذي لا يتحدث عن مشكلاته ولا يبحث عن حلول لها، سيعاني من تأخر سواء في حياته الأسرية والاجتماعية والوظيفية”.
وقد يترتب على الكتمان حدوث اضطرابات في العلاقات فتصبح علاقاته مسمومة، فلايطيق أحد الجلوس معه، لأنه شخص طبيعة تعاطيه مع الأمور سوداوية، وقد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب، بحسب الدريبي.