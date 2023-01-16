Icon

عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين في القنفذة Icon تحذير لأهالي القصيم من سيول وتساقط البرد Icon 12 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم Icon تعادل البحرين وعمان بالشوط الأول Icon العثور على هيكل عظمي ممد على سريره منذ 20 عامًا Icon تنبيه من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة والجموم حتى صباح الثلاثاء Icon رائحة الفم الكريهة دليل على أمراض مقلقة Icon عمر السومة يحل أزمة الأهلي Icon تقني الشرقية وحفر الباطن يحولان التدريب عن بعد غدًا Icon التوابل الحارة لا تساعد على تخفيض الوزن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة تستمر حتى الرابعة من مساء الثلاثاء

تحذير لأهالي القصيم من سيول وتساقط البرد

2023-01-16 الساعة 9:36
تحذير لأهالي القصيم من سيول وتساقط البرد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير على بعض المناطق في القصيم ومنها الثامرية والخبراء والنبهانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطيب المسجد الحرام: اشكروا الله على نعمة وخيرات الأمطار

Img

حكام مواجهتي الغد في خليجي 25

تفاصيل الحالة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الحديث، أن تشهد تلك المناطق عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة والتأثيرات المصحابة لها هي نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام في الرؤية.

ولفت المركز إلى أن هذ الحالة المطرية تستمر بداية من 9 من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي القصيم من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وناشدت الأهالي باتباع التعليمات؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة