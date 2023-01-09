تحذير.. لا تستخدم الفحم للتدفئة في الأماكن المغلقة

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري من استخدام الفحم في الأماكن المغلقة أثناء التدفئة، لأنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون القاتل.

نصائح:

وقدم الخضيري عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عدة نصائح عند استخدام وسائل التدفئة ومنها:

ـ لا تستخدم الفحم للتدفئة إلا بعد فتح جزء من النوافذ والباب ولا تدخله الغرفة إلا إذا صار جمرًا بالكامل.

ـ لا بد من توصيل التدفئة بالفيش مباشرة وليس عبر تحويله وإلا قد تسبب حريقًا.

ـ ضرورة عدم استخدام المكيف الحار أثناء النوم أبدًا إلا مع التهوية.

وحذر الخضيري من حدوث وفيات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، الأمر الذي يتطلب التهوية التامة عند إشعال فحم أو نار أو مكيف حار أو مدفأة غاز.