تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط توقعات باستمرار العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة قد تستمر حتى الـ 10 غدًا الأربعاء.

مناطق التأثر

ونشر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة المتوقعة تشمل ( جدة، العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة، رابغ ، خليص، عسفان، الكامل)، بينما في المدينة المنورة تشمل (المهد، وادي الفرع، ينبع، خيبر، بدر، الحناكية، المدينة المنورة).

ويصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).