Icon

وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن Icon ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا للبرميل Icon حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات  Icon الشركات الغذائية السعودية الكبرى تتحمل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع Icon هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق Icon مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام Icon توقع هطول أمطار رعدية غزيرة وبرد وجريان للسيول في 9 مناطق Icon السعودية .. عملاق الشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عواصف رعدية وأمطار غزيرة حتى الغد

تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة

2023-01-03 الساعة 10:49
تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط توقعات باستمرار العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة قد تستمر حتى الـ 10 غدًا الأربعاء.

مناطق التأثر

ونشر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة المتوقعة تشمل ( جدة، العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة، رابغ ، خليص، عسفان، الكامل)، بينما في المدينة المنورة تشمل (المهد، وادي الفرع، ينبع، خيبر، بدر، الحناكية، المدينة المنورة).

قد يهمّك أيضاً
Img

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني لزوار مهرجان الإبل

Img

خطيب المسجد النبوي : السنة النبوية تخرج الناس من ظلمات الحيرة

ويصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...
كأس العالم

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...

كأس العالم
توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة
حصاد اليوم

توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة

حصاد اليوم
رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر
العالم

رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر

العالم
“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...
السعودية اليوم

“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...

السعودية اليوم
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...
السعودية اليوم

المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...

السعودية اليوم
الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية
الرياضة

الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية

الرياضة
توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...
السعودية اليوم

توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...

السعودية اليوم