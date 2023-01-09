تحذير لمنطقة مكة المكرمة من سيول وتساقط البرد حتى الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر، لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن تقلبات الأجواء في المنطقة.

وتوقع المركز هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 5 مساء اليوم الاثنين.

التأثيرات المصاحبة

أشار المركز إلى أن الحالة الجوية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، وانعدام في الرؤية.

في غضون ذلك، لفتت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أن الحالة الجوية تشمل كلًّا من العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الليث، الكامل، أضم، ميسان، الطائف.

ونصحت المديرية المواطنين باتباع التعليمات الإرشادية أثناء هطول الأمطار، وضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.