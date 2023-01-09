تحذير من الأرصاد لأهالي القصيم : عواصف وأمطار حتى الـ 10 مساءً

رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، درجة التنبيه إلى تحذير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين.

تأثيرات مصاحبة

وتشتمل التأثيرات المصاحبة على نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، جريان السيول، وانعدام في الرؤية، وذلك على كل من (الخبراء، الرس، الفوارة، النبهاتية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، وعيون الجواء).

حالة مدرار

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع اليوم الاثنين، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الموافق 16/6/1444 هـ حتى يوم غد الثلاثاء.

وتوقع الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن تستمر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مكة وتبوك والمدينة والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والصمان بأمطار خفيفة إلى متوسطة.