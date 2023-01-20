تحذير من الخلط بين التعب والإنفلونزا

دعا رئيس قسم أمراض الباطنية في إدارة Budu الصحية، الدكتور أندريه ريابكوف، إلى عدم الخلط بين الإنفلونزا والتعب.

أعراض

ولفت الطبيب إلى أنه في حال المسار الخفيف للإنفلونزا قد يشعر المصاب بالضعف والصداع.

وقال الدكتور أندريه ريابكوف، عندما يكون مسار الإنفلونزا خفيفًا لن ترتفع درجة حرارة الجسم أو سترتفع بعض الشيء.

وبحسب الطبيب، لا ترتفع إلى أكثر من 38 درجة مئوية، وقد تظهر أعراض خفيفة أو لا تظهر أبًدا. لكن أعراض الإنفلونزا الشديدة تختلف تمامًا.

واختتم الطبيب: من بين هذه الأعراض سعال جاف وشديد وآلام في الصدر والغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى، وصداع شديد ودوخة وضعف ونعاس وارتباك في الوعي وتشنجات.