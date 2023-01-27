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احذر من المنتجات المتضمنة على حمض الأرستولوكيك

تحذير من القسط الهندي : يسبب الحساسية

2023-01-27 الساعة 12:50
تحذير من القسط الهندي : يسبب الحساسية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

القسط الهندي هو عشب، ويتم استخراج نوع معين من الزيوت من جذره، ويُستخدم أيضًا في صنع الدواء لعلاج بعض أنواع الالتهابات، وفيما يلي استخداماته وفوائده وأضراره.

استخدامات نبتة القسط الهندي

  • يستخدم جذر القسط لعلاج التهابات الديدان الخيطية.
  • يستخدم زيت القسط لعلاج الربو والسعال والغازات وأمراض الأمعاء الحادة.
  • يُستخدم كمنشط ولتنشيط الهضم.
  • يمكن إضافة الزيت كعنصر نكهة في الأطعمة والمشروبات.
  • في التصنيع، يستخدم زيت القسط كمثبت ورائحة في مستحضرات التجميل.

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الأعراض الجانبية والأضرار

يحتوي جذر القسط الهندي على مواد كيميائية قاتلة للديدان ويعتقد بعض الباحثين أن نفس هذه المواد قد تضيق المسالك الهوائية وهذا التأثير يخفض من ضغط الدم.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعالية النبتة الهندية لاستخداماته في علاج الربو والسعال والكوليرا ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات.

ويعتبر زيت القسط آمنًا بالنسبة لمعظم الناس عند تناوله بنسب معينة هي نفسها التي تتواجد في الطعام، ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يحتوي على مادة ملوثة تسمى حمض الأرستولوكيك.

ويتلف حمض الأرستولوكيك الكلى ويسبب السرطان، وبالتالي منتجات القسط التي تحتوي على حمض الأرستولوكيك غير آمنة.

تحذيرات خاصة

  • الحمل والرضاعة، لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة أخذ القسط الهندي إذا كنت حاملاً أو مرضعة، لذلك يُفضل البقاء على الجانب الآمن وتجنب استخدامه.
  • وقد يسبب القسط رد فعل تحسسي لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من عائلة النباتات التي تُسمى Asteraceae / Compositae، والتي تشمل الرجيد والأقحوان، فإذا كنت تعاني من الحساسية، فتأكد من مراجعة الطبيب أولًا.

الجرعة المناسبة

تعتمد الجرعة المناسبة من القسط الهندي على عدة عوامل مثل عمر المستخدم وصحته والعديد من الحالات الأخرى، وضع في اعتبارك أن المنتجات الطبيعية ليست بالضرورة آمنة دائمًا.

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