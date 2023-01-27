تحذير من القسط الهندي : يسبب الحساسية

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القسط الهندي هو عشب، ويتم استخراج نوع معين من الزيوت من جذره، ويُستخدم أيضًا في صنع الدواء لعلاج بعض أنواع الالتهابات، وفيما يلي استخداماته وفوائده وأضراره.
يحتوي جذر القسط الهندي على مواد كيميائية قاتلة للديدان ويعتقد بعض الباحثين أن نفس هذه المواد قد تضيق المسالك الهوائية وهذا التأثير يخفض من ضغط الدم.
وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعالية النبتة الهندية لاستخداماته في علاج الربو والسعال والكوليرا ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات.
ويعتبر زيت القسط آمنًا بالنسبة لمعظم الناس عند تناوله بنسب معينة هي نفسها التي تتواجد في الطعام، ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يحتوي على مادة ملوثة تسمى حمض الأرستولوكيك.
ويتلف حمض الأرستولوكيك الكلى ويسبب السرطان، وبالتالي منتجات القسط التي تحتوي على حمض الأرستولوكيك غير آمنة.
تعتمد الجرعة المناسبة من القسط الهندي على عدة عوامل مثل عمر المستخدم وصحته والعديد من الحالات الأخرى، وضع في اعتبارك أن المنتجات الطبيعية ليست بالضرورة آمنة دائمًا.