تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة

يمثل زيت الزيتون خطورة كبيرة على صحة مرضى القلب؛ وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية؛ لهذا يوصي الأطباء بعدم تناول مرضى القلب لزيت الزيتون، وعدم الإكثار منه للأشخاص الأصحاء.

أضرار

وبالرغم من كل فوائد زيت الزيتون فعند تناوله بطريقة خاطئة يؤثر بالسلب على الصحة وتنقلب فوائده لأضرار.

ويؤدي الإكثار من تناول زيت الزيتون إلى ارتفاع نسبة الحموضة والإصابة بألم شديد في المعدة، وفقًا لموقع بولد سكاي.

كذلك يشكل زيت الزيتون خطورة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى؛ مما دفع الأطباء للتحذير من عدم إكثارهم في تناول هذا الزيت.

ويُوصى باستخدام زيت الزيتون على السلطة الخضراء، كما يُنصح بوضعه على النار مدة طويلة قبل استعماله.

ويجب على من يعانون من أي أمراض الحرص الشديد في استخدام هذا الزيت؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لمخاطره على صحتهم.