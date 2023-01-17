Icon

السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار Icon مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة Icon المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة Icon فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق Icon تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة Icon السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق Icon النظام النباتي يؤثر على الذاكرة Icon وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات Icon اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري Icon الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
يؤثر بالسلب على الصحة

تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة

2023-01-17 الساعة 1:18
تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يمثل زيت الزيتون خطورة كبيرة على صحة مرضى القلب؛ وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية؛ لهذا يوصي الأطباء بعدم تناول مرضى القلب لزيت الزيتون، وعدم الإكثار منه للأشخاص الأصحاء.

أضرار

وبالرغم من كل فوائد زيت الزيتون فعند تناوله بطريقة خاطئة يؤثر بالسلب على الصحة وتنقلب فوائده لأضرار.

قد يهمّك أيضاً
Img

أدوية الكوليسترول تؤثر على وظائف الكلى في 3 حالات

Img

قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض

ويؤدي الإكثار من تناول زيت الزيتون إلى ارتفاع نسبة الحموضة والإصابة بألم شديد في المعدة، وفقًا لموقع بولد سكاي.

كذلك يشكل زيت الزيتون خطورة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى؛ مما دفع الأطباء للتحذير من عدم إكثارهم في تناول هذا الزيت.

ويُوصى باستخدام زيت الزيتون على السلطة الخضراء، كما يُنصح بوضعه على النار مدة طويلة قبل استعماله.

ويجب على من يعانون من أي أمراض الحرص الشديد في استخدام هذا الزيت؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لمخاطره على صحتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...
السعودية اليوم

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...

السعودية اليوم
سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...
السعودية اليوم

سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...

السعودية اليوم
إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...
السعودية اليوم

إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...

السعودية اليوم
عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...
السعودية اليوم

عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...
السعودية اليوم

الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...

السعودية اليوم
تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...
السعودية اليوم

تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...

السعودية اليوم