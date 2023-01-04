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احتمالات بتساقط البرد

تحذير من سيول في الرياض والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء

2023-01-04 الساعة 9:55
تحذير من سيول في الرياض والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني للأرصاد سكان 6 مناطق في المملكة، متوقعًا هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتضمن التحذير، وفق تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، منطقة الرياض، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء.

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وتوقع المركز أن تشهد تلك المناطق هبوب عواصف رعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة، مشيرًا إلى استمرار الحالة المطرية حتى الساعة الثامنة من صباح غد الخميس.

التأثيرات المصاحبة

يصاحب تلك الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام في الرؤية.

 

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