تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الشرقية والحدود الشمالية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

الشرقية:

وتوقع مركز الأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية (القيصومة، حفر الباطن) على أن تستمر حتى الـ 6 من مساء اليوم، وتشتمل تأثيراتها على نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

الحدود الشمالية:

كما توقع الأرصاد أن تشمل الحالة الجوية في الحدود الشمالية (عرعر، طريف) على أن تستمر حتى الـ 9 من مساء اليوم، ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).