تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص
رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الشرقية والحدود الشمالية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وتوقع مركز الأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية (القيصومة، حفر الباطن) على أن تستمر حتى الـ 6 من مساء اليوم، وتشتمل تأثيراتها على نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
كما توقع الأرصاد أن تشمل الحالة الجوية في الحدود الشمالية (عرعر، طريف) على أن تستمر حتى الـ 9 من مساء اليوم، ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).