توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قيادة ممكّنة وشباب طموح أثبت كفاءته في كل المجالات بالمملكة توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر 7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من مواقع متداولة يزعم القائمون عليها بإمكانية استخدامها في الحصول على الرقم السري لشبكات الواي فاي.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه المواقع احتيالية، وهدفها إما للترويج للإعلانات، أو الحصول على بيانات ومعلومات المستخدم.
وشدد السبع، على أهمية توخي الحيطة والحذر من هذه المواقع بسبب المخاطر التي قد تتسبب فيها للمستخدم.
موقع منتشر بين الناس انه يعلمك الرقم السري لشبكة Wi-Fi انتبه منه تراه احتيال #امن #تقنية pic.twitter.com/Z8lIlUXtmx
— عبدالله السبع (@7Alsabe) January 24, 2023