تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري

حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من مواقع متداولة يزعم القائمون عليها بإمكانية استخدامها في الحصول على الرقم السري لشبكات الواي فاي.

مواقع احتيالية

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه المواقع احتيالية، وهدفها إما للترويج للإعلانات، أو الحصول على بيانات ومعلومات المستخدم.

ضرورة الحذر

وشدد السبع، على أهمية توخي الحيطة والحذر من هذه المواقع بسبب المخاطر التي قد تتسبب فيها للمستخدم.