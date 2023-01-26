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حساسية حادة من الألبان

تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية

2023-01-26 الساعة 1:54
تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية
المواطن - فريق التحرير

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لفظت فتاة بريطانية أنفاسها الأخيرة بسبب رد فعل تحسسي شديد، بعد أن قامت بتحريك كوب الشاي بملعقة تحتوي على آثار منتجات الألبان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كريج ماكينون (24 عامًا) عرض الزواج على الفتاة جيس برينسلو (24 عامًا)، لكنها توفيت بعد 4 أيام فقط خلال إجازتهما في جنوب إفريقيا.

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حساسية حادة

ولفتت التقارير إلى أن الفتاة الراحلة كانت تعاني من حساسية حادة من منتجات الألبان، وعانت من رد فعل تحسسي قاتل بعد استخدام الملعقة الخطأ لتحريك الشاي.

وبدلًا من المضي قدمًا في خطط الزواج، عاد خطيبها كريج إلى المملكة المتحدة مع رماد خطيبته التي فارقت الحياة.

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