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جاء ذلك على لسان شهادة المستشارة السابقة

تحقيق الكابيتول يكشف عن شخص واحد يخاف منه ترامب

2023-01-06 الساعة 12:26
تحقيق الكابيتول يكشف عن شخص واحد يخاف منه ترامب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أسفرت التحقيقات الجارية أمام اللجنة النيابية بشأن اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2020، عن الكشف عن شخصية يخاف منها دونالد ترامب.

وكشفت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كيليان كونواي، أنه يخشى شخصًا واحدًا فقط على هذا الكوكب، وهو زوجته ميلانيا.

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تحقيق الكابيتول يكشف عن شخص واحد يخاف منه ترامب

شهادة المستشارة السابقة

وخلال إدلائها بشهادتها أمام اللجنة النيابية، سُئلت كونواي عما إذا كانت تحدثت إلى الرئيس السابق في يوم أحداث الشغب، فقالت إنها لم تفعل، لكنها حاولت الاتصال بزوجته السيدة الأولى آنذاك ميلانيا ترامب.

وقالت للمحققين: لقد قمت بإرسال رسالة إلى ميلانيا ترامب في ذلك اليوم، وطلبت منها أن تتحدث معه لأنني أعلم أنه يستمع إليها، مضيفة: ترامب ربما يستمع إلى الكثيرين، لكن مع ميلانيا فالأمر مختلف، إنها الشخص الوحيد الذي يخاف منها.

ميلانيا ترامب كانت في خطر

وبحسب صحيفة الإندبندنت فقد أشارت إلى أن ميلانيا لم ترد على الفور؛ لأن هاتفها لم يكن معها في ذلك الوقت، لافتة إلى أن السيدة الأولى السابقة ربما كانت في خطر خلال أعمال الشغب في الكابيتول.

وأضافت: لم تكن تعرف ما الذي كان يحدث، وشخصيًا شعرت بالإهانة لأن أحدًا ما سيذهب إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة وابنها المراهق ليقول لها إنهما قد يكونان في خطر.

ويُذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه أعمال الشغب تحدث في مبنى الكابيتول، ورد أن السيدة الأولى السابقة كانت مشغولة بالإشراف على جلسة تصوير أرشيفية في البيت الأبيض، وكانت قد أخبرت Fox News بعد وقت قصير من اقتحام الكابيتول أنها كانت مشغولة بواجباتها ولم تكن على علم على الفور بأن الناس قد اقتحموا مبنى الكابيتول.

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