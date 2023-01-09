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تمكنت من الوفاء بجميع التزاماتها لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية

تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا

2023-01-09 الساعة 3:26
تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا
المواطن - واس

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حققت التوربينات الغازية لمنظومة إنتاج رأس الخير التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعلى مستويات التواجدية والموثوقية على مستوى العالم، بحسب تقرير مركز مؤشرات الأداء لشركة “سيمنس”، الذي غطى الفترة من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، حيث بلغت نسبة التواجدية 96.2 % مقارنة بالنسبة العالمية المقدرة بـ 93.6% بزيادة 2.6%، كما حققت نسبة موثوقية مقدارها 99.6 % مقارنة بـ 98.5% بارتفاع 1.1%، فيما بلغت نسبة معامل فترة التشغيل 93.6% مقارنة بـ 60.8% بزيادة 32.8% عن النسبة العالمية المُقدرة.

الوفاء بالالتزامات

ويأتي هذا الإنجاز بعد تمكن المنظومة من الوفاء بجميع التزاماتها لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية للجهات المستفيدة، وفي سياق التزام “التحلية” بتبني أفضل المعايير والممارسات للمحافظة على استمرارية الأعمال بكل احترافية، ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء لضمان أمن الإمدادات من المياه المحلاة بأعلى معايير الجودة والموثوقية، من خلال التنفيذ الناجح للخطط والبرامج الإستراتيجية، والاستغلال الأمثل للأصول، وتأهيل المورد البشري، و تحسين برامج الصيانة والعمليات التشغيلية، وتطوير قياس رضا المستفيدين وفق أحدث المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

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منظومة رأس الخير

يُشار إلى أنَّ منظومة رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة واحدة من 30 منظومة من منظومات التحلية التي تقع على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وهي منظومة ذات تقنية فنية عالية، تعتمد على نظام الدورة المركبة وتتميز بالكفاءة العالية والموثوقية التشغيلية، وتمثل نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في اعتمادية الطاقة والاستدامة المائية، كما تدعم إلى جانب بقية منظومات التحلية الإنتاجية، جهود توطين صناعات الطاقة، والإسهام في خلق إضافة نوعية للصناعات الوطنية، بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وزيادة المحتوى المحلي .

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