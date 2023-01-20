Icon

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية Icon اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة Icon ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد Icon لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة Icon ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة Icon توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة Icon اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
صديقة للبيئة وأكثر هدوءاً وكفاءة

تحليق أول طائرة كهربائية نهاية 2023

2023-01-20 الساعة 1:12
تحليق أول طائرة كهربائية نهاية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بيل نيلسون، في مؤتمر صحفي، أول من أمس، أن الطائرة الكهربائية X 57 ستقوم بأول رحلة تجريبية لها نهاية 2023.

وأردف بيل نيلسون، قائلًا: نعمل على صنع طائرة تعمل بمحركات كهربائية، ونخطط لإطلاق أول رحلة لهذه الطائرة الكهربائية X 57 في العام الحالي. وستكون هذه الطائرة صديقة للبيئة، وأكثر هدوءًا وكفاءة من الطائرات العادية.

قد يهمّك أيضاً
Img

5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل

Img

بريطانيا وفرنسا تحذران إيران من عواقب إعدام علي أكبري

من المعروف أن ناسا قد أعلنت في 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مرارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة
العالم

فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة

العالم
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش...
السعودية اليوم

إحباط تهريب 81.3 كيلو جرام من الحشيش...

السعودية اليوم
غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد...
العالم

غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد...

العالم
أبرز 10 شخصيات رحلت عن عالمنا خلال...
العالم

أبرز 10 شخصيات رحلت عن عالمنا خلال...

العالم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
أمريكا توجه أقوى ضربة لتطبيق تيك توك
تكنولوجيا

أمريكا توجه أقوى ضربة لتطبيق تيك توك

تكنولوجيا
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة