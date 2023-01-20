تحليق أول طائرة كهربائية نهاية 2023

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بيل نيلسون، في مؤتمر صحفي، أول من أمس، أن الطائرة الكهربائية X 57 ستقوم بأول رحلة تجريبية لها نهاية 2023.

وأردف بيل نيلسون، قائلًا: نعمل على صنع طائرة تعمل بمحركات كهربائية، ونخطط لإطلاق أول رحلة لهذه الطائرة الكهربائية X 57 في العام الحالي. وستكون هذه الطائرة صديقة للبيئة، وأكثر هدوءًا وكفاءة من الطائرات العادية.

من المعروف أن ناسا قد أعلنت في 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مرارًا.