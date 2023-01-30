تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية

أصبحت كرة القدم جزءًا مهمًا من ثقافة المملكة ولعبت لسنوات عديدة دورًا مهمًا في رفع اسم المملكة بالمحافل الرياضية العالمية، مما يبرز أهمية كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية للترويج للسياحة والثقافة داخل المملكة.

تشريف ولي العهد

يعكس دعم ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.

وقال المحلل الرياضي بوبي نقفي لموقع “ذا سياست ديلي” العالمي: تُستخدم كرة القدم أيضًا كأداة للتغيير الاجتماعي في المملكة، بعدما تمكنت من جمع جماهير من خلفيات وثقافات مختلفة، فضلًا عن توفير منفذ للشباب الذين يبحثون عن الترفيه.

شراء اللاعبين

ويستثمر اثنان من أكبر الأندية في المملكة، النصر والهلال، بكثافة في فرقهم لجعلها قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. وفي سياق متصل، نشرت تقارير صحفية أن الهلال منافس النصر يقدم عرضًا ضخمًا للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

من المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان في يونيو، ويسعى النادي السعودي للحصول على توقيع ميسي في أقرب وقت ممكن، بعد إبرام نادي النصر السعودي صفقة مماثلة مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الاستثمار الرياضي

وقرر صندوق الاستثمارات العامة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2021، ثم سعى بعدها لتأسيس شركة ليف جولف “LIV GOLF” الجديدة وفق تقارير تؤكد أن رياضة الجولف ستشهد تنافسًا كبيرًا وانتشارًا أكبر، في ظل الاهتمام السعودي المتزايد باللعبة.

وكانت المملكة استضافت أول سباقاتها من فورمولا 1 في ديسمبر 2021، وسباق ثانٍ للجائزة الكبرى في مارس 2022 في مدينة جدة الساحلية، وسط تقارير نشرتها بلومبرج حول سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء سباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك ضمن توسعه المستمر في قطاع الرياضة.

شعبية كرة القدم

وتتزايد شعبية كرة القدم في المملكة عامًا بعد عام وأصبحت الآن جزءًا مهمًا من الثقافة المجتمعية، لذلك تحرص الأندية المحلية مثل النصر والهلال والوحدة على التعاقد مع لاعبين عالميين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.

وهناك ميزة أخرى للتعاقد مع مثل هؤلاء النجوم، وهو أنهم سيجذبون المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الرياضة في المملكة، مما سيساهم في تدفق السياح وزيادة مبيعات التذاكر، والمساهمة في الاقتصاد من خلال نمو المبيعات والضيافة والأعمال.

أهمية الاقتصاد الرياضي

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية 2030، التي تستهدف وضع المملكة كقوة اقتصادية بارزة في العالم، فيما تسعى قيادة البلاد جاهدة لترسيخ مكانتها كوجهة جذابة للزوار والمستثمرين ولتوفير نوعية حياة ممتازة للمواطنين. وكان أحد أهداف رؤية 2030 هو جعل المملكة مركزًا لأهم الأحداث الرياضية الاحترافية، والتي سيكون لها آثار كبيرة على البلاد، مثل خلق فرص العمل.

وأعطت المملكة العربية السعودية الأولوية للرياضة في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، تتقدم صناعة الرياضة في المملكة نحو ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة المشاركة المجتمعية في قطاع الرياضة بنحو 40 % بحلول عام 2030، وتحسين مشاركة الرياضيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاقتصاد الرياضي.

الأثر الاقتصادي

ووفقًا لتقرير وزارة الرياضة لعام 2020، خلق قطاع الرياضة أكثر من 14000 وظيفة في ذلك العام، فيما زادت الوظائف في النوادي الرياضية بنسبة 129% على مدى ثلاث سنوات بسبب العروض الرياضية الجديدة للنوادي. ونمت الوظائف الإدارية بنسبة 156%، بين عامي 2018 و 2021، بينما زادت فرص العمل في مجال الرياضة بأكثر من 114%.

ووفقًا لتقارير وزارة الرياضة، فقد حققت الأحداث الرياضية 36.9 مليون ريال سعودي بما يعادل 9.8 مليون دولار من إيرادات التذاكر وإنفاقات الزوار في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، يساهم قطاع الرياضة في الإنفاق الفندقي والضيافة بشكل عام، حيث استضافت جدة والرياض فعاليات مثل Formula E و Formula 1 و Race on the Red Sea خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وشهدت المملكة انطلاق سباق فورمولا إي الدرعية، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين في يناير تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023) وذلك للمرة الخامسة على التوالي في المملكة.