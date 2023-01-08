Icon

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص Icon مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي Icon السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي Icon مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا

2023-01-08 الساعة 7:37
تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت إدارة تعليم حائل تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الاثنين ١٦ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وكانت إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، المتوقعة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ؛ عليه ستكون الدراسة ليوم غدِ الإثنين 16 /6/ 1444 بمدارس محافظة جدة ورابغ وخليص عبر منصة مدرستي، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسيرات بيونج يانج تحلق فوق القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية

Img

أفضل التطبيقات متوفرة الآن على متجر HUAWEI App Gallery

تعليق الدراسة الحضورية

أعلنت إدارة تعليم الشمالية استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي.
وقالت الإدارة في بيات لها إنه وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، الاثنين 06/16/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

تعليم الطائف

وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس تعليم الطائف والمحافظات التابعة له وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الاثنين بـتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة في مكة

وأعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم