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نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية

تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي

2023-01-17 الساعة 4:57
تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي
المواطن - واس

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

نقلة نوعية

وثمن معاليه ثقة القيادة الرشيدة بالموافقة على هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج إستراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

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ورفع المهندس الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “مؤسسة الحبوب” إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة، على الدعم والرعاية التي توليها لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، والتي كان لها الفضل بعد الله في تعزيز الأمن الغذائي في جميع مناطق المملكة.

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