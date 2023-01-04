تخريج دورة الفرد الأساسي 41 بمعهد تدريب السجون بالشرقية

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نشر حساب سناب الداخلية مقطع فيديو يظهر جانبًا من حفل تخريج دورة الفرد الأساسي ٤١ للمديرية العامة للسجون وديوان وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، والذي يأتي لتكريم المتميزين ومواكبة كل ما هو جديد.
بدأ الحفل بعروض عسكرية تنظيمية شهدت إطلاق النار وعروضاً قتالية، وأداء اليمين للخريجين بدورة الفرد الأساسي 41، وتسليمهم شهادات التكريم.
ومن جانبه، قال العقيد بندر بن علي الخرمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، إن الدورة تم من خلالها تلقي الخريجين العديد من العلوم والمعارف العسكرية والأمنية، والتي انعكست بدورها على أدائهم، متمنيًا بأن يساهم الخريجون في القيام بواجباتهم الوظيفية.