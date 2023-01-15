تخريج دورة الوقاية من المؤثرات العقلية للضباط

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احتفلت الإدارة العامة للأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، اليوم الأحد، بتخريج دورة “الوقاية من المؤثرات العقلية في بيئة العمل العسكرية” للضباط، بحضور مدير عام الإدارة اللواء عبدالعزيز السلامة.
وترمي الدورة كذلك إلى إكساب المختص في الوقاية في بيئات العمل المعارف والمهارات اللازمة وكيفية التعامل مع المؤثرات العقلية.
ونشرت وزارة الحرس الوطني على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صور أثناء الاحتفال بتخريج دورة الضباط.