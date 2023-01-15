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برعاية وزير الداخلية

تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية

2023-01-15 الساعة 3:40
تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية
المواطن - واس

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برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج 471 فردًا من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، والقوات الخاصة للأمن والحماية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية.

اهتمام ودعم

ونقل اللواء العتيبي، تهنئة وزير الداخلية، للخريجين، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب قوات أمن المنشآت من اهتمام ودعم غير محدود، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية.

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