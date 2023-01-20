تخصيص اليوم العالمي للتعليم للنساء الأفغانيات

خصصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، اليوم العالمي للتعليم هذه السنة، 24 يناير، للفتيات والنساء الأفغانيات، مجددة دعوتها لإعادة فورية لحقهن الأساسي في التعليم.

الحرمان من التعليم

وأفادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان الخميس: لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تحرم النساء والفتيات من التعليم. التعليم حق إنساني عالمي يجب احترامه.

وأردفت: من مسؤولية المجتمع الدولي الحرص على استعادة حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات بدون تأخير. الحرب على النساء يجب أن تنتهي”.

وقال البيان: حاليًّا 80% (أو 2,5 مليون) من الفتيات والشابات الأفغانيات في سن التعليم خارج المدارس، بسبب قرار سلطات الأمر الواقع بمنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

وتنظم اليونسكو الثلاثاء المقبل، بمناسبة هذا اليوم العالمي، حدثًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وستخصص أول طاولة مستديرة لتعليم الفتيات والنساء في أفغانستان وستجدد اليونسكو “دعوتها لاستعادة حقهن الأساسي في التعليم فورًا”.