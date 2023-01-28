تخصيص دخل مباراة نهائي السوبر السعودي لعائلة شايع النفيسة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء لعائلة اللاعب الراحل شايع النفيسة، وذلك بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وجاء ذلك تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته كلاعب مع نادي الكوكب والمنتخب السعودي.

ويملك النفيسة الذي رحل عن عالمنا يوم 15 يناير الجاري مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي ونادي الكوكب.

مسيرة شايع النفيسة

النفيسة وُلد في 20 مارس من عام 1962 ميلاديًا في محافظة الخرج، وانضم إلى نادي الكوكب في سن الـ 15 ومثل الفريق الكروي الأول بعد عام، حيث قضى كامل مسيرته في نادي الكوكب ورفض العديد من العروض من كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر.

ولعب النفيسة مع نادي الكوكب خلال الفترة من 1978 إلى 1991، واعتزل في سن الـ28 عامًا بسبب إصاباته المتكررة.

وعلى المستوى الدولي، مثّل النفيسة المنتخب السعودي لمدة 6 سنوات خلال الفترة من 1980 إلى 1986.

وخلال 6 سنوات، لعب النفيسة 33 مباراة، سجل خلالهم 20 هدفًا على المستوى الدولي.

ويملك شايع النفيسة العديد من الأهداف التي لا تُنسى من قبل جماهير الأخضر، حيث أحرز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك الصين في نهائي كأس أمم آسيا عام 1984، كما سجل هدفًا في شباك منتخب كوريا الجنوبية في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 1984، حيث فاز المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-4.

كما سجل النفيسة هدفًا مميزًا من قبل في شباك منتخب الكويت في كأس الخليج في عُمان بعام 1984 وبعدها بعامين، سجل هدفًا في شباك منتخب قطر في دورة كأس الخليج عام 1986.