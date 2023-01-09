تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله الحرام بنسبة 73%

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أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، عن تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله الحرام بنسبة تصل إلى 73 % من 109 ريالات، إلى 29 ريالًا.
وزير الحج والعمرة د. #توفيق_الربيعة:
تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله بنسبة 73%. #الحج #حج1444 #اكسبو_الحج #المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/EmOUe1DOGEقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 9, 2023
كما تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين بنسبة 63% من 235 ريال إلى 88 ريال والتطبيق سيبدأ من الغد.
كما أكد الربيعة، عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.
جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الحج والعمرة “اكسبو الحج” في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن.
كذلك شارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في المؤتمر الذي يعد الأضخم والأكبر من نوعه في العالم في سوبر دووم جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأكد السديس الأهمية القصوى للمؤتمر الذي يُعقد تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.