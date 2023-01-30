تدشين تطبيق إلكتروني لمراقبة المساجد وحصر مرفقاتها

دشن ​وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، بمكتبه في مقر الوزارة بمدينة الرياض، نظام إدارة شؤون المساجد الذي يمكن وكالة الوزارة لشؤون المساجد من بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة المساجد بالمملكة الكترونيًا، حيث يهدف النظام الالكتروني لزيادة عدد الخدمات الخاصة بنظام المساجد وشؤونها بالمملكة.

وحسب ما ذكره بيان الوزارة، فيعد النظام قفزة كبيرة في عمل وحوكمة إدارة المساجد بديوان الوزارة وفروعها الثلاثة عشر، حيث يعمل بنظام متكامل لإدارة الخدمات، كما يستهدف بناء نظام مفتوح المصدر لإجراءات أعمال وكالة شؤون المساجد، وذلك من خلال بناء تطبيقات متفرقة بأتمتة إجراءات أعمال الوكالة، حيث يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة المساجد، مما سيعود بالفائدة على الوزارة وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لرواد المساجد ورفع كفاءة الإنفاق.

كما يمكن النظام مراقبي ومراقبات المساجد من متابعة المساجد ومنسوبيها عبر تطبيق الكتروني على أجهزة الجوال، مما يضمن عكس نتائج الزيارات لتطوير المساجد ورفع كفاءة منسوبيها من الأئمة والمؤذنين والخدم.

حصر مرفقات المساجد

ويساهم النظام في حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي وحصر التعديات على خدمات وممتلكات المساجد وحصر الكوادر البشرية لكل مسجد وإدارتها وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة ورفع مستوى الدقة لميزانية وظائف الأئمة والمؤذنين والربط مع النفاذ الوطني لرفع دقة البيانات وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.

كما سيساهم النظام في حصر المواقع الجغرافية للمساجد من خلال تقنيات الخرائط الرقمية وإتاحة التكامل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى وحصر صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها وإعداد الإحصائيات اللازمة وإدارة التعديات بأنواعها والمساهمة في خفض تكاليف إدارة المساجد وتأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد.

الارتقاء بالخدمات

وخلال مراسم التدشين، أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن تدشين هذه النظام يأتي امتداد لمنظومة الإجراءات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدم لبيوت الله ومرتاديها ومواكبة للتحول الرقمي الذي يعد إحدى مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الوزارة وبناء على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى للوصول إلى درجة الكمال في خدمة بيوت الله عز وجل والعناية بها، استشعارًا للمسؤولية العظيمة، سائلاً الله عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على دعمهم وتسهيلهم لكل ما يعين هذه الوزارة على أداء مهامها وتقديم خدماتها بأكمل وجه.

جدير بالذكر، أن إطلاق هذه النظام يأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتعزيز الخدمات الالكترونية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وفروعها لبيوت الله.