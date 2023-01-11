الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030 وظائف لدى مجموعة تداول السعودية الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43% طرق اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
تسعى المملكة لتدشين شركة للاستثمار في أصول التعدين محليًا وعالميًا، في إطار خطة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأمين الوصول إلى المعادن الاستراتيجية.
ووقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين الحكومية معادن، اتفاقًا لإنشاء شركة سيتم تمويلها بما يصل إلى 11.95 مليار ريال، ما يعادل 3.2 مليار دولار، وفقا لبيان الشركة الذي نشرته بلومبرج اليوم الأربعاء.
وارتفعت أسهم معادن بنسبة 2.1٪ بحلول الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت السعودية لتصل إلى 74.8 ريال، لتواصل قفزتها هذا العام إلى 16٪ ومنحها قيمة سوقية قدرها 49 مليار دولار.
وسوف تستثمر الشركة الجديدة في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، كما ستحاول توقيع اتفاقيات التوريد مع الشركات والمناجم التي تستثمر فيها.
وستمتلك معادن 51٪ من قيمة الشركة الجديدة، بينما سيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بالباقي، فيما يعد صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مساهم في شركة معادن بحصة 67٪.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قالت فيه معادن إنها ستشتري 9.9٪ من شركة Ivanhoe Electric Inc. مقابل 12.38 دولارًا للسهم ، في صفقة قيمتها 126 مليون دولار، وستشكل الشركتان أيضًا مشروعًا مشتركًا لتطوير مشاريع التعدين في المملكة.
وستقيم معادن مشاريع منفصلة مع شركة باريك للجولف للتنقيب عن المعادن في جبل سعيد وأم الدمر في غرب المملكة. وتسعى المملكة إلى استثمار 170 مليار دولار في التعدين بحلول عام 2030.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.