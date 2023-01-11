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اتفاقية وقعتها معادن وصندوق الاستثمارات

تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار

2023-01-11 الساعة 1:15
تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار
المواطن- ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تسعى المملكة لتدشين شركة للاستثمار في أصول التعدين محليًا وعالميًا، في إطار خطة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأمين الوصول إلى المعادن الاستراتيجية.

اتفاق جديد

ووقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين الحكومية معادن، اتفاقًا لإنشاء شركة سيتم تمويلها بما يصل إلى 11.95 مليار ريال، ما يعادل 3.2 مليار دولار، وفقا لبيان الشركة الذي نشرته بلومبرج اليوم الأربعاء.

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وارتفعت أسهم معادن بنسبة 2.1٪ بحلول الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت السعودية لتصل إلى 74.8 ريال، لتواصل قفزتها هذا العام إلى 16٪ ومنحها قيمة سوقية قدرها 49 مليار دولار.

 

حصة الصندوق

وسوف تستثمر الشركة الجديدة في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، كما ستحاول توقيع اتفاقيات التوريد مع الشركات والمناجم التي تستثمر فيها.

وستمتلك معادن 51٪ من قيمة الشركة الجديدة، بينما سيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بالباقي، فيما يعد صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مساهم في شركة معادن بحصة 67٪.

استثمارات التعدين

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قالت فيه معادن إنها ستشتري 9.9٪ من شركة Ivanhoe Electric Inc. مقابل 12.38 دولارًا للسهم ، في صفقة قيمتها 126 مليون دولار، وستشكل الشركتان أيضًا مشروعًا مشتركًا لتطوير مشاريع التعدين في المملكة.

وستقيم معادن مشاريع منفصلة مع شركة باريك للجولف للتنقيب عن المعادن في جبل سعيد وأم الدمر في غرب المملكة. وتسعى المملكة إلى استثمار 170 مليار دولار في التعدين بحلول عام 2030.

مؤتمر التعدين

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.

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