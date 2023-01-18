تدشين مشروع النقل العام بالرياض مارس المقبل

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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الموعد الرسمي لتدشين مشروع النقل العام بالرياض سيتم في شهر مارس المقبل على مراحل.
وحسب ما نقله حساب مشاريع السعودية على موقع “تويتر”، أوضح الرشيد أن هناك العديد من الخطط، فضلًا عن إستراتيجية متكاملة لمدينة الرياض سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.
وأضاف أن هناك 30 مشروعًا تطويريًّا بجانب المشاريع الكبرى ستغير وجه الرياض.