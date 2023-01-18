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مع 30 مشروعًا تطويريًّا ستغير وجه المنطقة

تدشين مشروع النقل العام بالرياض مارس المقبل

2023-01-18 الساعة 8:20
تدشين مشروع النقل العام بالرياض مارس المقبل
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الموعد الرسمي لتدشين مشروع النقل العام بالرياض سيتم في شهر مارس المقبل على مراحل.

إستراتيجية متكاملة

وحسب ما نقله حساب مشاريع السعودية على موقع “تويتر”، أوضح الرشيد أن هناك العديد من الخطط، فضلًا عن إستراتيجية متكاملة لمدينة الرياض سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.

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وأضاف أن هناك 30 مشروعًا تطويريًّا بجانب المشاريع الكبرى ستغير وجه الرياض.

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