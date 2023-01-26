Icon

تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة Icon الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم Icon برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا Icon مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه Icon لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة Icon لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد Icon مشهد مبهر يوثق عودة الحياة في وادي رنية Icon 3 غيابات لـ الهلال ضد الفيحاء Icon 6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة Icon الأرصاد تنبه سكان الرياض: أمطار غزيرة حتى الثانية مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال حفل وقف إرادة برعاية أمير عسير

تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة

2023-01-26 الساعة 1:32
تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شرف وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، مساء أمس الأربعاء، حفل وقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة وبرنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير.

قد يهمّك أيضاً
Img

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

Img

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاها كلمة للمدير التنفيذي للوقف رحب فيها بالحضور، وأشاد بالدعم السخي المحدود من أمير المنطقة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة عسير، كما رحب بوكيل إمارة منطقة عسير على حضوره وتشريفه.

إنجازات الوقف

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الوقف خلال عام 2022م، ثم تم عرض مشهد حي لأحد المستفيدين من دورة الحاسب الآلي للمكفوفين والكفيفات أثناء استخدامه الحاسب الآلي بقارئ الشاشة.

بعد ذلك دشن وكيل الإمارة نادي مكين لذوات الإعاقة، كما شاهد الحضور قصة كفاح ونجاح قدمتها إحدى مستفيدات الوقف، ثم قُدم أوبريت خاص بهذه المناسبة.

واختتم الحفل بتسليم المتدربين والمتدربات أجهزتهم، وتكريم الجهات الراعية والمشاركة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم