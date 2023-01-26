تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة

شرف وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، مساء أمس الأربعاء، حفل وقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة وبرنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاها كلمة للمدير التنفيذي للوقف رحب فيها بالحضور، وأشاد بالدعم السخي المحدود من أمير المنطقة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة عسير، كما رحب بوكيل إمارة منطقة عسير على حضوره وتشريفه.

إنجازات الوقف

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الوقف خلال عام 2022م، ثم تم عرض مشهد حي لأحد المستفيدين من دورة الحاسب الآلي للمكفوفين والكفيفات أثناء استخدامه الحاسب الآلي بقارئ الشاشة.

بعد ذلك دشن وكيل الإمارة نادي مكين لذوات الإعاقة، كما شاهد الحضور قصة كفاح ونجاح قدمتها إحدى مستفيدات الوقف، ثم قُدم أوبريت خاص بهذه المناسبة.

واختتم الحفل بتسليم المتدربين والمتدربات أجهزتهم، وتكريم الجهات الراعية والمشاركة.