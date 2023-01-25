تدفق الشلالات بأحد شعاب وادي وثيلان في الدلم

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتدفق السيول بأحد شعاب وادي وثيلان جنوب غرب الدم بمنطقة الرياض، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول بشعاب وادي وثيلان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.