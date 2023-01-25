Icon

أجواء ماطرة على الرياض وتوقعات باستمرارها للغد Icon استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو Icon وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي Icon تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 Icon الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن Icon طيران ناس يناقش سبل تعزيز نمو الطيران والسياحة بالمملكة في ملتقى “جَمعة طيران” Icon عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض Icon نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030 Icon موقع أمريكي: الدرعية إحدى وجهات الجذب السياحي العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض

تدفق الشلالات بأحد شعاب وادي وثيلان في الدلم

2023-01-25 الساعة 1:04
تدفق الشلالات بأحد شعاب وادي وثيلان في الدلم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتدفق السيول بأحد شعاب وادي وثيلان جنوب غرب الدم بمنطقة الرياض، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول بشعاب وادي وثيلان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً
Img

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين

Img

إلغاء الرحلات الجوية في مطار برلين غداً بسبب الإضراب

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم