تدمير بلدة أوكرانية بالكامل بقنابل تذيب اللحم

كشفت صحيفة الصن البريطانية، عن لحظة مرعبة التي بدا فيها أن روسيا تطلق وابلًا من قنابل الثيرمايت التي تذيب اللحم على بلدة تسيطر عليها أوكرانيا.

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وبحسب الصحيفة، كانت السماء فوق مارينكا مضاءة بشكل تقشعر له الأبدان من الخليط الكيميائي القاتل.

ودمرت بلدة في منطقة دونيتسك بالكامل في أحدث هجوم روسي.

ويعتقد أن القوات الروسية كانت تتنافس على الانتقام بعد أن تمكن الأوكرانيون الشجعان من التغلب على تقدمهم، حيث أدت هزيمتهم المحرجة في مارينكا العام الماضي إلى لجوئهم إلى تكتيكات قاسية لتركيع المدينة.

وأظهرت لقطات مروعة نشرتها مصادر استخباراتية على تويتر 18 ثانية من الرعب تمطر على البلدة.

ويضيء الثيرمايت المتلألئ والمحترق سماء الليل بينما يمطر مارينكا في الخليط القاتل.

والمادة المرعبة هي خليط من مسحوق المعادن وأكسيد المعادن الذي يستخدم في صنع القنابل الحارقة.

ويحترق الثيرمايت عند درجات حرارة تزيد على 2400 درجة مئوية؛ كونه ساخنًا جدًّا، ويمكن أن يحترق من خلال الفولاذ والخرسانة.

وإذا لامس اللحم البشري، يمكن أن يذوب حتى العظم.