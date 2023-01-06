Icon

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة Icon 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أطلقت وابل من قنابل الثيرمايت

تدمير بلدة أوكرانية بالكامل بقنابل تذيب اللحم

2023-01-06 الساعة 1:14
تدمير بلدة أوكرانية بالكامل بقنابل تذيب اللحم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت صحيفة الصن البريطانية، عن لحظة مرعبة التي بدا فيها أن روسيا تطلق وابلًا من قنابل الثيرمايت التي تذيب اللحم على بلدة تسيطر عليها أوكرانيا.

التفاصيل

وبحسب الصحيفة، كانت السماء فوق مارينكا مضاءة بشكل تقشعر له الأبدان من الخليط الكيميائي القاتل.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطن بحوزته 4.2 متر مكعب من الحطب المحلي بالقصيم

Img

الدراسة عن بعد في جامعة المجمعة غدًا

ودمرت بلدة في منطقة دونيتسك بالكامل في أحدث هجوم روسي.

ويعتقد أن القوات الروسية كانت تتنافس على الانتقام بعد أن تمكن الأوكرانيون الشجعان من التغلب على تقدمهم، حيث أدت هزيمتهم المحرجة في مارينكا العام الماضي إلى لجوئهم إلى تكتيكات قاسية لتركيع المدينة.

وأظهرت لقطات مروعة نشرتها مصادر استخباراتية على تويتر 18 ثانية من الرعب تمطر على البلدة.

ويضيء الثيرمايت المتلألئ والمحترق سماء الليل بينما يمطر مارينكا في الخليط القاتل.

والمادة المرعبة هي خليط من مسحوق المعادن وأكسيد المعادن الذي يستخدم في صنع القنابل الحارقة.

ويحترق الثيرمايت عند درجات حرارة تزيد على 2400 درجة مئوية؛ كونه ساخنًا جدًّا، ويمكن أن يحترق من خلال الفولاذ والخرسانة.

وإذا لامس اللحم البشري، يمكن أن يذوب حتى العظم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في...
السعودية اليوم

مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في...

السعودية اليوم
رؤية 2030 تعيد صياغة المملكة الثالثة على...
السعودية اليوم

رؤية 2030 تعيد صياغة المملكة الثالثة على...

السعودية اليوم
ياسر المسحل: قدوم كريستيانو رونالدو لـ الدوري...
الرياضة

ياسر المسحل: قدوم كريستيانو رونالدو لـ الدوري...

الرياضة
الأرجنتين تتفوق على كرواتيا بثنائية في الشوط...
كأس العالم

الأرجنتين تتفوق على كرواتيا بثنائية في الشوط...

كأس العالم
خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن
السعودية اليوم

خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن

السعودية اليوم
هطول أمطار غزيرة على جدة الآن
السعودية اليوم

هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

السعودية اليوم
أسباب فسخ تعاقد المغربي زكريا الوردي مع...
الرياضة

أسباب فسخ تعاقد المغربي زكريا الوردي مع...

الرياضة
حكم مباراة فرنسا والمغرب المثير للجدل يدير...
الرياضة

حكم مباراة فرنسا والمغرب المثير للجدل يدير...

الرياضة