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بعد طرحها في المزاد العلني

تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال

2023-01-11 الساعة 2:04
تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال
المواطن - فريق التحرير

وصل سعر شراء “تذكرة فوق الخيال”، لحضور مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر، ونجوم باريس سان جيرمان، إلى سعر خيالي.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن سعرها ارتفع إلى 2.5 مليون ريال، عرضها رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر.

عمل خيري

ويحظى المزاد بتنافس شديد بين رجال الأعمال، حيث يذهب ريعه لصالح منصة إحسان الخيرية.

وقال تركي: إن الفائز بالتذكرة سيحصل على مميزات خاصة وفريدة خلال المباراة، منها حضور اللقاء بجواره، والنزول معه لغرفتي ملابس الفريقين، وتتويج البطل الفائز بالكأس والتصوير معه في الصورة التذكارية، وحضور العشاء الخاص بالفريقين في Gala Lunch.

وينتهي المزاد يوم 17 يناير، حيث يعلن عن الفائز بالتذكرة.

يذكر أن المزاد بدأ بمبلغ مليون ريال، ودخله المستشار تركي بمبلغ 2 مليون ريال، حتى رفعه رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف إلى 2.5 مليون ريال.

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