تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف
وصل المزاد على تذكرة فوق الخيال لحضور مباراة نجوم الهلال والنصر، وباريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض إلى مبلغ 10 مليون ريال، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على موقع تويتر: رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي المدير العام لمجموعة شركات عقار1، يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية فوق الخيال بـ 10 ملايين ريال.
وتتيح التذكرة لحاملها النزول إلى الملعب والدخول إلى غرفة تبديل الملابس للاعبين، وغيرها من المميزات.
وكان آل الشيخ قد أعلن عن بدء المزاد على التذكرة بمليون ريال، مشيرًا إلى تخصيص ريع المزاد لصالح منصة إحسان.