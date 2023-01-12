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تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال

2023-01-12 الساعة 1:45
تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

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وصل المزاد على تذكرة فوق الخيال لحضور مباراة نجوم الهلال والنصر، وباريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض إلى مبلغ 10 مليون ريال، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على موقع تويتر: رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي المدير العام لمجموعة شركات عقار1، يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية فوق الخيال بـ 10 ملايين ريال.

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وتتيح التذكرة لحاملها النزول إلى الملعب والدخول إلى غرفة تبديل الملابس للاعبين، وغيرها من المميزات.

وكان آل الشيخ قد أعلن عن بدء المزاد على التذكرة بمليون ريال، مشيرًا إلى تخصيص ريع المزاد لصالح منصة إحسان.

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