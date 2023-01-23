Icon

هيئة الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات Icon الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في 3 تخصصات Icon مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية Icon هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض Icon الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون Icon حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات Icon الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية Icon حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
هبوط العقود الآجلة لخام برنت

تراجع أسعار النفط العالمية تزامنًا مع العطلات

2023-01-23 الساعة 10:24
تراجع أسعار النفط العالمية تزامنًا مع العطلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في بداية تعاملات محدودة جراء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، غير أنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط هذا العام.

خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو0.5% إلى 87.17 دولار الساعة 0031 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً بانخفاض أيضا 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحجرف: إحراق المصحف في السويد يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم

Img

حافلة مدرسية تواصل السير مشتعلة في شوارع فرنسا

وفي المقابل، ارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8% بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8%.

انتعاش قوي

وقال محللو السلع في مؤسسة إيه إن زد، في مذكرة، إن البيانات تظهر انتعاشًا قويًا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد-19، مشيرين إلى زيادة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الجمعة الماضية، إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.

رسالة تفاؤل

وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة رسالة تفاؤل للطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين.

وقال محللو إيه إن زد: إن الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي.

سقف الأسعار

وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدًا أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير/شباط، بالإضافة إلى الحد الأقصى الذي فرضه التحالف على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس/ آذار، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلاً لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة