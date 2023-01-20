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بنسبة تجاوزت 20% خلال الربع الرابع لعام 2022

تراجع سعر متر الأراضي السكنية في شرق الرياض

2023-01-20 الساعة 4:36
تراجع سعر متر الأراضي السكنية في شرق الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المؤشرات العقارية الحديثة الصادرة عن وزارة العدل، أن الأراضي السكنية في شرق الرياض سجلت تراجعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة تجاوزت 20% خلال الربع الرابع لعام 2022.

وبحسب إحصائية حول الأراضي السكنية في شرق الرياض خلال 2022، وصل متوسط سعر المتر في الربع الأول 559 ريالًا، فيما سجل عدد الصفقات 2512 صفقة، وفقًا لمقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية.

متوسط سعر المتر

من جانب آخر، وصل متوسط سعر المتر في الربع الثاني لـ 566 ريالًا، بينما وصل عدد الصفقات لـ 790.

وفي الربع الثالث وصل متوسط سعر المتر لـ 447 ريالًا، ووصل عدد الصفقات لـ 518 صفقة، بينما وصل سعر المتر في الربع الرابع لـ 444 ريالًا، بينما وصل عدد الصفقات لـ 378.

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