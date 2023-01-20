تراجع سعر متر الأراضي السكنية في شرق الرياض

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كشفت المؤشرات العقارية الحديثة الصادرة عن وزارة العدل، أن الأراضي السكنية في شرق الرياض سجلت تراجعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة تجاوزت 20% خلال الربع الرابع لعام 2022.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في شرق الرياض تراجعا بمتوسط سعر المتر بنسبة تجاوزت 20% خلال الربع الرابع 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/aOqVML5myg
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 19, 2023
وبحسب إحصائية حول الأراضي السكنية في شرق الرياض خلال 2022، وصل متوسط سعر المتر في الربع الأول 559 ريالًا، فيما سجل عدد الصفقات 2512 صفقة، وفقًا لمقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية.
من جانب آخر، وصل متوسط سعر المتر في الربع الثاني لـ 566 ريالًا، بينما وصل عدد الصفقات لـ 790.
وفي الربع الثالث وصل متوسط سعر المتر لـ 447 ريالًا، ووصل عدد الصفقات لـ 518 صفقة، بينما وصل سعر المتر في الربع الرابع لـ 444 ريالًا، بينما وصل عدد الصفقات لـ 378.