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بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال

تراجع مؤشر تاسي قبل إغلاق تداول

2023-01-18 الساعة 4:20
تراجع مؤشر تاسي قبل إغلاق تداول
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 18.86 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

كمية التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ودور، وكيمانول، وتشب، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وإسمنت القصيم، ومجموعة تداول، والأهلي، والعربي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.41 % و 4.05 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وشمس، الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

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الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.

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