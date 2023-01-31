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وصفهم بـ أصحاب الهمم الواهنة

ترامب: أثق في بوتين أكثر من ثقتي بالاستخبارات الأمريكية

2023-01-31 الساعة 3:04
ترامب: أثق في بوتين أكثر من ثقتي بالاستخبارات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يثق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من العاملين في الاستخبارات الأمريكية والذين وصفهم بـ أصحاب الهمم الواهنة.

وجاء ذلك في منشور لترامب على موقع Truth Social الاجتماعي الخاص به، تعليقًا على مقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز مكغونيغال، أحد الشخصيات البارزة في تحقيقات المكتب بشأن علاقات حملة ترامب مع روسيا قبل انتخابات 2016.

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ترامب ثقتي في بوتين أكبر من ثقتي بالاستخبارات الأمريكية

وعلى الرغم مما أفاد به مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق قال إنه لا يرى أي سبب لتدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وبحسب مجلة Newsweek الأمريكية، فقد تم القبض على مكغونيغال مؤخرًا للاشتباه في عدد من الجرائم، بما في ذلك ما قيل إنه العمل مع الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق، في منشوره على Truth Social، أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة، بشكل أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا، كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاص سيئين وحقراء.. إذًا من اختار؟ بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟

ترامب ثقتي في بوتين أكبر من ثقتي بالاستخبارات الأمريكية

انتقادات متكررة لـ ترامب

وقد تعرض ترامب أكثر من مرة لانتقادات متكررة لانحيازه لبوتين، كرئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد خروجه من البيت الأبيض.

وفي عام 2018، بعد دفاعه عن الرئيس الروسي في هلسنكي، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر: لم ير الأمريكيون في تاريخ بلدنا بأكمله أبدًا رئيسًا لأمريكا يدعم خصمًا بالطريقة التي دعم بها ترامب بوتين.

ثم كتب شومر في تغريدة له على موقع تويتر: إن وقوف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الرئيس بوتين ضد سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ومسؤولي الدفاع الأمريكيين ووكالات المخابرات الأمريكية أمر طائش وخطير وضعيف.

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