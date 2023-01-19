ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن حملته تسعى لاستعادة حسابه عبر فيسبوك في الوقت الذي يكثف فيه حملته الرئاسية لعام 2024.

حساب ترامب

واعتبر ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: إن فيسبوك يحتاج إلينا أكثر مما نحتاجه، مدعيًا أن فيسبوك خسر 700 مليار دولار منذ أن تم إلغاء حسابه حساب ترامب.

وأضاف: لقد اعتبر ذلك خطأ تجاريًا كبيرًا بالنسبة لهم، لتويتر وغيرهم.. إذا أعادونا، فسيساعدهم ذلك كثيرًا، وأعلن أنه يعمل على ترتيب اجتماع لمناقشة إعادة تفعيل حسابه مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة للموقع، مارك زوكربيرغ.

محاولة استرجاعه

يذكر أنه تم منع ترامب من استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020.

ويعتزم مسئولو الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إحياء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وتويتر، والتي تم إغلاقها بعد أحداث 6 يناير 2021، وذلك في إطار استعداد ترامب لمحاولته الثالثة لرئاسة الولايات المتحدة.

وحصلت وسائل الإعلام الأمريكية على رسالة من حملة ترامب إلى شركة ميتا، مفادها: نعتقد أن الحظر المفروض على حساب الرئيس ترامب على فيسبوك قد شوه بشكل كبير الخطاب العام وأعاقه.