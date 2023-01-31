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الرئيس السابق يؤكد تقدمه باستطلاعات الرأي

ترامب لمنافسه الجمهوري: ترشحك للرئاسة خيانة كبيرة

2023-01-31 الساعة 10:59
ترامب لمنافسه الجمهوري: ترشحك للرئاسة خيانة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ترشح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس لمنصب الرئيس سيكون خيانة كبيرة، بعدما بدأ أول حدثين رئيسيين في حملته الانتخابية كجزء من حملته الرئاسية 2024 بزيارة ولايتين هما نيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية، وهما من أوائل الولايات التي تصوت مبكرًا في الانتخابات التمهيدية.

ترشح حاكم فلوريدا

وانتقد ترامب، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، حاكم ولاية فلوريدا ديسانتس، الذي يشاع أنه يفكر في الترشح للرئاسة والذي يحتل المركز الثاني باستمرار في الانتخابات التمهيدية الجمهورية وفقًا لاستطلاعات الرأي.

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وشدد ترامب على مكانته في الصدارة في العديد من تلك الاستطلاعات، وقال ترامب “إذا ترشح، فلا بأس، أنا متقدم في استطلاعات الرأي”. وتابع: “سيتعين عليه أن يفعل ما يريد فعله لكنه قد يترشح، وأعتقد أنه سيكون عملاً عظيمًا من عدم الولاء، لأنني كما تعلمون أدخلته ولم يكن لديه فرصة وانتهت حياته السياسية”. وقال ترامب إنه لم يتحدث إلى ديسانتس منذ وقت طويل.

دعمه بالانتخابات

وأيد ترامب ديسانتس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لسباق الحاكم في عام 2018. وواجه ترامب انتقادات من كثيرين في حزبه بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر حيث كان أداء الجمهوريين دون آمالهم وتوقعاتهم.

وتاريخياً، يخسر حزب الرئيس مقاعد في الكونجرس خلال الانتخابات النصفية، لكن الديمقراطيين تمكنوا من زيادة أغلبيتهم في مجلس الشيوخ وخسروا بفارق ضئيل في مجلس النواب.

لوم ترامب

وألقى كثيرون، بمن فيهم بعض حلفاء ترامب، باللوم على الرئيس السابق لتأييد مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية والذين كان يُنظر إليهم على أنهم أقل احتمالًا للفوز في الانتخابات العامة ولكنهم أكثر ولاءً له من منافسيهم. وخسر العديد من هؤلاء المرشحين في سباقات الكونجرس والحكام الرئيسية.

وبدأت استطلاعات الرأي تظهر ديسانتس، الذي لم يؤكد علنًا ترشحه لعام 2024 أنه يسد الفجوة مع ترامب أو في بعض الحالات يتقدم في استطلاعات الرأي الافتراضية، لكن ترامب تقدم عليه بفارق 17 نقطة في استطلاع أجرته شركة “Morning Consult” في وقت سابق من هذا الشهر.

الترشح رسميًا

ويعتبر ترامب هو المرشح الرئيسي الوحيد الذي أطلق رسميًا ترشحه لسباق 2024، لكن العديد من الجمهوريين أشاروا إلى أنهم يفكرون في الترشح، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

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