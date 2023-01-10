Icon

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 Icon ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق Icon توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء Icon مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن Icon هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل Icon فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا Icon السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار Icon ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي Icon كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد العثور على وثائق سرية

ترامب يطالب بمداهمة منزل الرئيس بايدن

2023-01-10 الساعة 10:49
ترامب يطالب بمداهمة منزل الرئيس بايدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب إعلان العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي بايدن، منصب نائب الرئيس، خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وثائق بايدن

وعُثر على الوثائق المعنية، في مركز بن بايدن في العاصمة واشنطن، وهو مكتب خاص ببايدن في مركز الأبحاث من عام 2017 إلى عام 2020، أي خلال فترات عمله في الخدمة الحكومية. ولا يعرف كيف ظهرت الوثائق التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث، أو ما إذا كان بايدن نفسه متورطًا بأي شكل من الأشكال في نقلها إلى هناك.

قد يهمّك أيضاً
Img

6 أغذية مفيدة في ضبط سكر الدم

Img

فتح تحقيقات بعد العثور على وثائق بايدن

ويخضع ترامب لتحقيق جنائي بسبب تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض قبل عامين، وكتب ترامب عبر منصته المستقلة تراث سوشيال: متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد.

مقارنة بايدن بترامب

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه على الرغم من أن سوء التعامل المحتمل لبايدن مع الوثائق يعد متوازيًا مع وضع ترامب نفسه، إلا أن هناك عددًا من الاختلاف بين الحالتين. يتمثل أحد الاختلافات المهمة في أن المحامين الشخصيين لبايدن أبلغوا عن وجود المستندات التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتي استحوذت بعد ذلك على الوثائق وأبلغت وزارة العدل بالموقف.

بعد ذلك، طلب المدعي العام، ميريك غارلاند، من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي، جون لاوش، التحقيق في الأمر وإصدار تقرير عنه، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!
مشاهير

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!

مشاهير
طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...
الرياضة

طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...

الرياضة
أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...
غرائب

أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...

غرائب
مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر
العالم

مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر

العالم
جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...
آخر الاخبار

جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...

آخر الاخبار
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...
آخر الاخبار

كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...

آخر الاخبار