ترامب يطالب بمداهمة منزل الرئيس بايدن

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب إعلان العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي بايدن، منصب نائب الرئيس، خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وثائق بايدن

وعُثر على الوثائق المعنية، في مركز بن بايدن في العاصمة واشنطن، وهو مكتب خاص ببايدن في مركز الأبحاث من عام 2017 إلى عام 2020، أي خلال فترات عمله في الخدمة الحكومية. ولا يعرف كيف ظهرت الوثائق التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث، أو ما إذا كان بايدن نفسه متورطًا بأي شكل من الأشكال في نقلها إلى هناك.

ويخضع ترامب لتحقيق جنائي بسبب تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض قبل عامين، وكتب ترامب عبر منصته المستقلة تراث سوشيال: متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد.

مقارنة بايدن بترامب

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه على الرغم من أن سوء التعامل المحتمل لبايدن مع الوثائق يعد متوازيًا مع وضع ترامب نفسه، إلا أن هناك عددًا من الاختلاف بين الحالتين. يتمثل أحد الاختلافات المهمة في أن المحامين الشخصيين لبايدن أبلغوا عن وجود المستندات التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتي استحوذت بعد ذلك على الوثائق وأبلغت وزارة العدل بالموقف.

بعد ذلك، طلب المدعي العام، ميريك غارلاند، من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي، جون لاوش، التحقيق في الأمر وإصدار تقرير عنه، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.