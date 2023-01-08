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تركيا ومصر في المقدمة

ترتيب أفضل جيوش منطقة الشرق الأوسط

2023-01-08 الساعة 10:41
ترتيب أفضل جيوش منطقة الشرق الأوسط
الماطن - فريق التحرير

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تصدرت عدة دول عربية ترتيب أفضل جيوش العالم، وفقًا لعدة تقديرات بداية من الأسلحة مرورًا بعدد الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.

عوامل التصنيف

ويختلف الترتيب كل عام عن الآخر، بحسب التغيرات التي تطرأ على الجيوش حول العالم، من أسلحة تعزز مكانتها، أو موارد مالية تضخها البلدان في شرايين الحامي الأول عن حدودها البحرية والجوية والبرية.

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وبحسب الترتيب الصادر عن موقع جلوبال فاير باور، فإن مصر تراجعت إلى المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط في التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2023، لتصبح في المرتبة 14 من 145. ويقول الموقع إن هذا الترتيب الذي جرى مراجعته لآخر مرة في 5 يناير/كانون الثاني الحالي يعد مثاليًا.

تركيا الأولى

وقال موقع جلوبال فاير باور، إن تركيا أصبحت في المركز الـ11 عالميًا، والأول لأقوى جيوش الشرق الأوسط، في ترتيب وصفه الموقع بالمثالي، مشيرًا إلى أنه جرى مراجعته في الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وكانت مصر تصدرت في 2022 ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، والثانية عشرة على مستوى العالم، بينما كانت تركيا في المركز الثاني في المنطقة والـ13 عالمياً.

جيوش المنطقة

وجاء ترتيب جيوش الشرق الأوسط كالتالي:

السعودية.. المرتبة الـ22 عالمياً.

الجزائر.. المرتبة 26 عالميًا.

العراق.. المرتبة الـ45 عالميًا.

الإمارات.. المرتبة الـ56 عالميًا.

المغرب.. المرتبة الـ61 عالميًا.

سوريا.. المرتبة الـ64 عالميًا.

قطر.. المرتبة الـ65 عالميًا.

تونس.. المرتبة الـ73 عالميًا.

اليمن.. المرتبة الـ74 عالميًا.

السودان.. المرتبة الـ75 عالميًا.

عمان.. المرتبة الـ76 عالميًا.

الكويت.. المرتبة الـ78 عالميًا.

البحرين.. المرتبة الـ79 عالميًا.

ليبيا.. المرتبة الـ80 عالميًا.

الأردن.. المرتبة الـ81 عالميًا.

لبنان.. المرتبة الـ111 عالميًا.

موريتانيا.. المرتبة الـ132 عالميًا.

الكبار عالميًا

أمريكا.. تحافظ على صدارة أقوى جيوش العالم

روسيا.. المرتبة الثانية عالميًا.

الصين.. المرتبة الثالثة عالميًا.

الهند.. المرتبة الرابعة عالميًا.

المملكة المتحدة.. المرتبة الخامسة عالميًا.

كوريا الجنوبية.. المرتبة السادسة عالميًا.

باكستان.. المرتبة السابعة عالميًا.

اليابان.. المرتبة الثامنة عالميًا.

فرنسا.. المرتبة التاسعة عالميًا.

إيطاليا.. المرتبة العاشرة عالميًا.

ويعتمد تصنيف مؤسسة جلوبال فاير باور، على أكثر من 60 عاملًا لتحديد موقع 145 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

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