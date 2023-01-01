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ضمن مباريات الجولة الـ18

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام

2023-01-01 الساعة 7:21
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام
المواطن - محمد سمعه

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فقد الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، الفرصة في الصعود للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خسارته اليوم أمام نادي أستون فيلا بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ18.

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وكان أستون فيلا فاز بثنائية كل من الأرجنتيني إيميليانو بوينديا والبرازيلي دوجلاس لويز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 36 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 34 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 32 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ليفربول سادسًا برصيد 28 نقطة، فولهام سابعًا برصيد 25 نقطة، برايتون ثامنًا برصيد 24 نقطة، تشيلسي تاسعًا برصيد 24 نقطة، برينتفورد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ليستر سيتي في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة،ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنهام ضد أستون فيلا - ترتيب الدوري الإنجليزي

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي اليوم، بمواجهة بين تشيلسي ونوتنجهام فورست تنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

توتنهام ضد أستون فيلا - ترتيب الدوري الإنجليزي

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