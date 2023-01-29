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خسر بتلك النتيجة أمام ساسولو

ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط ميلان بخماسية

2023-01-29 الساعة 10:02
ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط ميلان بخماسية
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان، في فخ الخسارة أمام ضيفه ساسولو بخماسية مقابل هدفين وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ميلان يُعاني

وسجل للروسونيري في شباك ساسولو كل من الفرنسي أوليفيه جيرو والبلجيكي ديفوك أوريجي، بينما سجل لفريق ساسولو كل من جريجوري ديفريل ودافيد فراتسي ودومنيكو بيراردي وأرماند لوريونت وماثيوس هنريك.

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ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط ميلان بخماسية

إنتر ميلان وميلان - السوبر الإيطالي

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي بدأت أول أمس الجمعة بفوز بولونيا على سبيزيا بهدفين دون رد، وفوز ساليرنيتانا على ليتشي بهدفين مقابل هدف، وفي مباريات أمس، تعادل تورينو مع إمبولي بهدفين لكل فريق، وفاز إنتر ميلان على كريمونيزي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز أتالانتا على سامبدوريا بهدفين دون رد.

وفي مباريات اليوم، خسر ميلان أمام ساسولو بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز مونزا على يوفنتوس بهدفين دون رد، وتُقام حاليًا مباراة لاتسيو وفيورنتينا، بينما تنطلق في الساعة 11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، مباراة نابولي وروما.

فريق ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة نابولي وروما

ويتواجد نادي نابولي في المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، إنتر ميلان ثانيًا برصيد 40 نقطة، أتالانتا ثالثًا برصيد 38 نقطة، ميلان رابعًا برصيد 38 نقطة، لاتسيو خامسًا برصيد 37 نقطة، روما سادسًا برصيد 37 نقطة، أودينيزي سابعًا برصيد 28 نقطة، تورينو ثامنًا برصيد 27 نقطة، بولونيا تاسعًا برصيد 26 نقطة، إمبولي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، مونزا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، يوفنتتوس في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، فيورنتينا في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، ساليرنيتانا في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، ليتشي في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة، ساسولو في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة، سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة، سامبدوريا في المركز الـ19 ” قبل الأخير” كريمونيزي في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

لاتسيو ضد ميلان

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