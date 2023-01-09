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ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ12

2023-01-09 الساعة 12:36
ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ12
المواطن - محمد سمعه

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حافظ النادي الأهلي على صدارته لـ ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد نهاية مباريات الجولة الـ12 من عمر البطولة.

نتائج مباريات الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 بدأت من يوم الخميس الماضي، بفوز الأهلي على إنبي وتعادل الزمالك مع الداخلية، بينما في يوم أمس، فاز بيراميدز على غزل المحلة، وفاز المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري، بجانب فوز مثير لـ فيوتشر على نادي سيراميكا كليوباترا.

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الزمالك ضد الداخلية

وفي ختام مباريات الجولة الـ12 اليوم الأحد، فاز حرس الحدود على الإسماعيلي وتعادل البنك الأهلي سلبًا مع نادي أسوان، بينما فاز فاركو على سموحة بثنائية دون رد، وفاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

سموحة ضد فاركو - عمرو جمال

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، نادي فيوتشر ثانيًا برصيد 26 نقطة، الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بيراميدز رابعًا برصيد 23 نقطة، المقاولون العرب خامسًا برصيد 18 نقطة، الاتحاد السكندري سادسًا برصيد 18 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 18 نقطة، المصري البورسعيدي ثامنًا برصيد 17 نقطة، أسوان تاسعًا برصيد 16 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، إنبي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الداخلية في المركز الـ17 ” قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الإسماعيلي في المركز الثامن عشر ”الأخير” برصيد سبع نقاط.

إنبي ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد المقاولون - ترتيب الدوري المصري

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