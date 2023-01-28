Icon

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير Icon السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود  Icon أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ16

ترتيب الدوري المصري بعد فوز فاركو

2023-01-28 الساعة 9:04
ترتيب الدوري المصري بعد فوز فاركو
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق نادي فاركو فوزًا ثمينًا مساء اليوم على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وسجل ثنائية فاركو، اللاعب الجزائري رزقي حمرون، بينما سجل للمصري، اللاعب إسلام عطية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ختام فعالية نقوش العقير بأكثر من 60 ألف زائر

Img

منتدى مستقبل العقار يناقش المواءمة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، فيوتشر ثانيًا برصيد 31 نقطة، بيراميدز ثالثًا برصيد 30 نقطة، المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، الزمالك خامسًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد السكندري سادسًا برصيد 26 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 25 نقطة، المصري البورسعيدي ثامنًا برصيد 20 نقطة، أسوان تاسعًا برصيد 19 نقطة، سيراميكا كليوباترا عاشرًا برصيد 17 نقطة، فاركو في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، إنبي في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، الداخلية في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة، الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

فاركو ضد المصري البورسعيدي - ترتيب الدوري المصري

وكانت مباريات أمس في افتتاح الجولة الـ16 بالدوري المصري انتهت بتعادل بنتيجة 2/ 2 بين فريقي أسوان وطلائع الجيش، بينما تعادل المقاولون العرب بدون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري، وفاز الإسماعيلي على الداخلية بثلاثية مقابل هدف.

الأهلي ضد المصري
لقاء سابق بين المصري والأهلي

وتُقام غدًا 3 مباريات في الجولة الـ16 من الدوري المصري وهم ” إنبي ضد سموحة، الزمالك ضد فيوتشر، بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا”.

المصري البورسعيدي وفاركو

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار