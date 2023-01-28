ترتيب الدوري المصري بعد فوز فاركو

حقق نادي فاركو فوزًا ثمينًا مساء اليوم على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وسجل ثنائية فاركو، اللاعب الجزائري رزقي حمرون، بينما سجل للمصري، اللاعب إسلام عطية.

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، فيوتشر ثانيًا برصيد 31 نقطة، بيراميدز ثالثًا برصيد 30 نقطة، المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، الزمالك خامسًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد السكندري سادسًا برصيد 26 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 25 نقطة، المصري البورسعيدي ثامنًا برصيد 20 نقطة، أسوان تاسعًا برصيد 19 نقطة، سيراميكا كليوباترا عاشرًا برصيد 17 نقطة، فاركو في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، إنبي في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، الداخلية في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة، الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

وكانت مباريات أمس في افتتاح الجولة الـ16 بالدوري المصري انتهت بتعادل بنتيجة 2/ 2 بين فريقي أسوان وطلائع الجيش، بينما تعادل المقاولون العرب بدون أهداف مع نادي الاتحاد السكندري، وفاز الإسماعيلي على الداخلية بثلاثية مقابل هدف.

وتُقام غدًا 3 مباريات في الجولة الـ16 من الدوري المصري وهم ” إنبي ضد سموحة، الزمالك ضد فيوتشر، بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا”.